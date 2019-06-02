Джошуа - Руис: судейский счет на момент остановки боя

Новости спорта: Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис лидировал в судейских записках на момент решающего нокдауна.

Двое из трех судей к седьмому раунду отдали предпочтение именно мексиканцу: 57:56.

Отметим, что все же один рефери посчитал, что доминировал на ринге британский боец. В его записках также со счетом 57:56 лидирует Джошуа.

Первые два раунда остались за британским чемпионом, а в третьем случилось сразу несколько неожиданных событий. Джошуа пошел в атаку и сумел послать своего соперника в нокдаун. Руис поднялся и через несколько секунд сумел ударом в ухо отправить чемпиона на канвас. После серии разменов, Джошуа оказался у канатов и мексиканский претендент во второй раз в раунде отправил чемпиона в нокдаун.

В седьмом раунде британский боксер еще дважды оказался в нокдауне, после чего рефери прекратил бой.

Интересно, что это был дебютный поединок для Джошуа в США. Бой проходил на легендарной арене Madison Square Garden.