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Хосе Рамирес решил провести объединительный бой

Хосе Рамирес решил провести объединительный бой
13:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Хосе Карлос Рамирес и Морис Хукер договорились об объединительном поединке.

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Морис Хукер в следующем бою встретится с чемпионом WBC в этой же категории Хосе Карлосом Рамиресом.

Поединок непобедимых американских боксеров пройдет 27 июля на арене College Park Center в Арлингтоне.

Стороны сумели договориться о поединке несмотря на то, что выступают на разных телеплатформах. Хукер - на контракте у промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing), выступает на онлайн-стриминге DAZN, а Рамирес — боец Боба Арума (Top Rank Promotions), проводит бои на ESPN/ESPN+. Бой состоится в рамках шоу Хирна на DAZN.

Сообщается, что победитель поединка может сразиться за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе против победителя второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победитель которого будет обладать двумя другими чемпионскими титулами. В финале встретятся американец Риджис Прогрейс и шотландец Джош Тейлор.

Напомним, в этой категории официальным претендентом на чемпионский титул WBO является украинец Виктор Постол.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.
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