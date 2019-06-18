Пулев готов выйти на ринг против Фьюри

Новости спорта: Кубрат Пулев отреагировал на информацию о возможном поединке.

Болгарский боксер Кубрат Пулев выразил готовность провести бой с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

"Видели поединок Фьюри с Томом Шварцем? Я думаю, что немец не показал ничего особенного. Лично я готов выйти на ринг против Тайсона. Но сначала мне нужно побороться за пояс IBF, поскольку я являюсь обязательным претендентом.

Мы сможем устроить поединок с Фьюри только после боя за титул IBF. Я хочу сразиться с ним, готов ко встрече в любое время", - приводит слова болгарина Behind The Gloves.