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Украинский боксер Выхрист победил боксера из России на Европейских играх-2019

Украинский боксер Выхрист победил боксера из России на Европейских играх-2019
17:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Выхрист вышел в четвертьфинал Европейских игр-2019, которые проходят в Минске (Беларусь).

Единогласным решением судей Виктор Выхрист победил боксера из России и вышел в восьмерку сильнейших боксеров турнира в Минске. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Также в следующий круг соревнований в Минске вышел Николай Буценко, который уверенно победил боксера из Азербайджана. Впереди бой за медаль Европейских игр против белорусского боксера.

Напомним, сегодня, в третий медальный день Европейских игр разыграют 14 комплектов наград. Определятся победители и призеры в баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой стрельбе, спортивной аэробике и стендовой стрельбе.

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Во второй медальный день было разыграно 38 комплектов наград. Копилка сборной Украины пополнилась 11 медалями - 2 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми.

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Все по теме:

Бокс, Бокс новости, Виктор Выхрист, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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