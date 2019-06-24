Украинский боксер Выхрист победил боксера из России на Европейских играх-2019

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Выхрист вышел в четвертьфинал Европейских игр-2019, которые проходят в Минске (Беларусь).

Единогласным решением судей Виктор Выхрист победил боксера из России и вышел в восьмерку сильнейших боксеров турнира в Минске. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Также в следующий круг соревнований в Минске вышел Николай Буценко, который уверенно победил боксера из Азербайджана. Впереди бой за медаль Европейских игр против белорусского боксера.

Напомним, сегодня, в третий медальный день Европейских игр разыграют 14 комплектов наград. Определятся победители и призеры в баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой стрельбе, спортивной аэробике и стендовой стрельбе.

Во второй медальный день было разыграно 38 комплектов наград. Копилка сборной Украины пополнилась 11 медалями - 2 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми.