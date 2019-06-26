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Украинец Сиренко станет спарринг-партнером россиянина Поветкина

Украинец Сиренко станет спарринг-партнером россиянина Поветкина
05:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Владислав Сиренко поможет россиянину в подготовке к следующему бою.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко, после своей своей победы в ЮАР, отправился в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина, где станет его спарринг-партнером перед грядущим боем. Об этом сообщил менеджер украинца Максим Михайлев.

Отметим, ранее российский супертяжеловес должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако промоутер Эдди Хирн опроверг эту информацию.

Сиренко – Бахтов: видео боя

Британский функционер сообщил, что Поветкин дебютирует в США, где выступит в андеркарте поединка Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.

Примечательно, что следующий соперник Александра Поветкина пока неизвестен.

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Бокс, Новости бокса, Владислав Сиренко.
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