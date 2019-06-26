Украинец Сиренко станет спарринг-партнером россиянина Поветкина

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко, после своей своей победы в ЮАР, отправился в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина, где станет его спарринг-партнером перед грядущим боем. Об этом сообщил менеджер украинца Максим Михайлев.
Отметим, ранее российский супертяжеловес должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако промоутер Эдди Хирн опроверг эту информацию.
Британский функционер сообщил, что Поветкин дебютирует в США, где выступит в андеркарте поединка Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.
Примечательно, что следующий соперник Александра Поветкина пока неизвестен.