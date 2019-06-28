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Промоутер: Руис после Джошуа нацелится на Паркера

Промоутер: Руис после Джошуа нацелится на Паркера
06:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дэвид Хиггинс считает, что Энди Руис заинтересован в реванше с Джозефом Паркером.

Дэвид Хиггинс, промоутер бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера, уверен, что американский боксёр Энди Руис постарается провести реванш с новозеландцем. В декабре 2017 года соперники уже встретились на ринге.

Тогда Паркер одержал победу решением судей и завоевал титул чемпиона WBO. В 2018 году Паркер не сумел защитить титул в поединке с британцем Энтони Джошуа, которого 1 июня 2019 года в итоге победил Руис.

«Наверное, Руис думает, что он тогда победил Джозефа. В его голове этот поединок будет не реваншем, а второй победой Энди.

Хирн верит в настрой Джошуа на реванш с Руисом

Но тогда победил Джозеф. Да, бой был равным, но его выиграл Паркер. Большинство экспертов с этим согласятся. Возможно, Руис думает иначе. Думаю, что Энди сейчас мало заботят деньги, он захочет решить этот вопрос раз и навсегда. Если Руис победит Джошуа, то, я думаю, он начнёт охоту за Джозефом», — приводит слова Хиггинса BoxingScene.

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