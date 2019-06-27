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В Беларуси недовольны судейством в пользу украинского боксера Буценко на Евроиграх-2019

В Беларуси недовольны судейством в пользу украинского боксера Буценко на Евроиграх-2019
17:34 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Тренер сборной Беларуси по боксу Константин Маханьков после поражения своего бойца Николая Шаха украинцу Николаю Буценко обвинил судей в предвзятом судействе:

"Были протесты, но у нас результат все равно не меняется. Просто после таких вот поединков еще раз убеждаюсь в том, что были моменты, почему бокс собираются убирать из Олимпийских игр. Ну, если такое судейство, то о чем мы говорим".

Буценко победил единогласным решением судей – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:26, 29:27). Интересно, что сам Шах считает, что проиграл справедливо:

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"Думаю, это не провал. Конечно, хотелось попасть на пьедестал, но как сложилось, так сложилось. Проиграл украинцу по делу. Два раунда не чувствовал своей победы, в третьем добавил, но этого не хватило. Соперник был лучше и быстрее, поэтому такой исход встречи абсолютно справедливый".

Отметим, что помимо Буценко в полуфиналы Европейских игр вышли Евгений Барабанов (до 69 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг).

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Бокс, Новости бокса, Николай Буценко, Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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