В Беларуси недовольны судейством в пользу украинского боксера Буценко на Евроиграх-2019

Новости спорта: Тренер сборной Беларуси по боксу Константин Маханьков после поражения своего бойца Николая Шаха украинцу Николаю Буценко обвинил судей в предвзятом судействе:

"Были протесты, но у нас результат все равно не меняется. Просто после таких вот поединков еще раз убеждаюсь в том, что были моменты, почему бокс собираются убирать из Олимпийских игр. Ну, если такое судейство, то о чем мы говорим".

Буценко победил единогласным решением судей – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:26, 29:27). Интересно, что сам Шах считает, что проиграл справедливо:

"Думаю, это не провал. Конечно, хотелось попасть на пьедестал, но как сложилось, так сложилось. Проиграл украинцу по делу. Два раунда не чувствовал своей победы, в третьем добавил, но этого не хватило. Соперник был лучше и быстрее, поэтому такой исход встречи абсолютно справедливый".

Отметим, что помимо Буценко в полуфиналы Европейских игр вышли Евгений Барабанов (до 69 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг).