Бой Лебедев - Гуламирян не состоится

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев не встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular Арсеном Гуламиряном.

Об этом сообщил менеджер Дениса Лебедева — Вадим Корнилов.

«Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в нетитульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность», — цитирует Вадима Корнилова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Ранее сообщалось, что стороны смогли достичь договорённости о поединке. 39-летний Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года и решением судей победил Майка Уилсона.