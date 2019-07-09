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Победитель WBSS должен будет встретиться с Гловацки

Победитель WBSS должен будет встретиться с Гловацки
10:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бой должен пройти в течение 120 дней.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала победителя финального поединка WBSS между Майрисом Бриедисом и Юньером Дортикосом в течение 120 дней после финала провести защиту пояса WBO против экс-чемпиона Кшиштофа Гловацки. Об этом сообщает Boxing Scene.

Бой состоится в результате протеста на результат полуфинального поединка WBSS между Гловацки и Бриедисом.

Полуфинальный поединок завершился победой Бриедиса в третьем раунде. По мнению команды Главацки, результат встречи обусловлено только ошибками рефери боя Роберта Берда.

Напомним, ранее Тайсон заявил, что Бриедис обязан понести наказание за удар локтем Главацки.

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Бокс, Новости бокса, Кшиштоф Гловацки, Юньер Дортикос.
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