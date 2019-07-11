Потенциальный соперник Гвоздика вызвал на бой Альвареса

Новости спорта: Дмитрий Бивол готов драться с Саулем Альваресом.

Известный российский боксер Дмитрий Бивол сообщил, что хочет встретиться с Саулем Альваресом. Спортсмена цитирует Boxing News.

"Я бы очень хотел встретиться на ринге с Сергеем Ковалевым, Артуром Бетербиевым, Александром Гвоздиком и Саулем Альваресом. Трое первых не дали своих ответов.

Ради боя с Саулем я готов опуститься в более легкую весовую категорию. Если он готов, то можно назначать дату", - сказал Бивол.

Сауль может сразиться за пояс WBA в полутяжелом весе (до 79,3 кг), которым как раз обладает Дмитрий Бивол.

Напомним, ранее сообщалось, что Альваресу не интересен бой с украинцем Деревянченко.