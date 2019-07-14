Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Уайт: Я покажу Фьюри, на что способен "клоун"

Уайт: Я покажу Фьюри, на что способен "клоун"
19:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец в очередной раз раскритиковал своего соотечественника.

Британский боксер Диллиан Уайт в очередной раз высказал свое мнение об экс-чемпионе мира в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри. Британец раскритиковал "Цыганского Короля" за то, что тот, якобы, не держит свое слово и постоянно противоречит сам себе.

Помимо этого, Уайт высказался о возможном бое с Фьюри и заявил, что готов выйти с ним на ринг.

"Тайсон Фьюри - это медийная шлюха. Когда он находится в тренировочном лагере, он всегда сфокусирован и держит язык за зубами. Я знаю, что он сейчас витает где-то в облаках, говорит ерунду и называет меня клоуном. Но это Тайсон Фьюри, он хорош в этом. Я покажу ему, на что способен "клоун".

Он говорил, что отдаст весь свой гонорар после боя с Уайлдером на благотворительность. Этого не было. Если он отдал 3-4 миллиона на благотворительность, почему об этом никто не написал? Этого не было. Он просто говорит ерунду и постоянно противоречит сам себе.

Бой против Фьюри? Не знаю, в боксе все может произойти. Я сфокусирован сейчас только на Ривасе. Если Тайсон Фьюри хочет этого, он это получит. Мы знаем, он не хочет этого. Он так и сказал. Он постоянно противоречит себе. Говорит, что заинтересован в бое со мной, а потом отказывается.

Если хочешь драться, то дерись. Хватит нести чушь, у меня для этого нет времени. Факты говорят о том, что у него была возможность подраться со мной, но он не захотел этого делать", - рассказал Уайт в интервью британским СМИ.

Отметим, что бой Диллиан Уайт – Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, ранее Диллиан Уайт назвал себя самым недооцененным боксером-супертяжеловесом в мире, а также раскритиковал Уайлдера за то, что тот отказался боксировать с Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Бокс новости, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)
02 "Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
03 Маркевич назвал будущее украинского футбола
04 Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
05 Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь