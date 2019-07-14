Уайт: Я покажу Фьюри, на что способен "клоун"

Новости спорта: Британец в очередной раз раскритиковал своего соотечественника.

Британский боксер Диллиан Уайт в очередной раз высказал свое мнение об экс-чемпионе мира в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри. Британец раскритиковал "Цыганского Короля" за то, что тот, якобы, не держит свое слово и постоянно противоречит сам себе.

Помимо этого, Уайт высказался о возможном бое с Фьюри и заявил, что готов выйти с ним на ринг.

"Тайсон Фьюри - это медийная шлюха. Когда он находится в тренировочном лагере, он всегда сфокусирован и держит язык за зубами. Я знаю, что он сейчас витает где-то в облаках, говорит ерунду и называет меня клоуном. Но это Тайсон Фьюри, он хорош в этом. Я покажу ему, на что способен "клоун".

Он говорил, что отдаст весь свой гонорар после боя с Уайлдером на благотворительность. Этого не было. Если он отдал 3-4 миллиона на благотворительность, почему об этом никто не написал? Этого не было. Он просто говорит ерунду и постоянно противоречит сам себе.

Бой против Фьюри? Не знаю, в боксе все может произойти. Я сфокусирован сейчас только на Ривасе. Если Тайсон Фьюри хочет этого, он это получит. Мы знаем, он не хочет этого. Он так и сказал. Он постоянно противоречит себе. Говорит, что заинтересован в бое со мной, а потом отказывается.

Если хочешь драться, то дерись. Хватит нести чушь, у меня для этого нет времени. Факты говорят о том, что у него была возможность подраться со мной, но он не захотел этого делать", - рассказал Уайт в интервью британским СМИ.

Отметим, что бой Диллиан Уайт – Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, ранее Диллиан Уайт назвал себя самым недооцененным боксером-супертяжеловесом в мире, а также раскритиковал Уайлдера за то, что тот отказался боксировать с Джошуа.