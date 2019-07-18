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Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко

Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
13:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта: Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко.

Зеленский сфотографировался с украинским бойцом возле тренировочного мешка.

Напомним, до этого президент провел встречу с футболистами команды Украины U-20, выигравшими молодежный чемпионат мира.

Также Зеленский вручил игрокам молодежки и призерам Европейских игр 2019 в Минске государственные награды.

 
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го Августа!!! #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

В своем прошлом бою Василий дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.

Следующий поединок Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла.

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Бокс, Новости бокса, Владимир Зеленский, Василий Ломаченко.
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