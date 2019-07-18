Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко.
Зеленский сфотографировался с украинским бойцом возле тренировочного мешка.
Напомним, до этого президент провел встречу с футболистами команды Украины U-20, выигравшими молодежный чемпионат мира.
Также Зеленский вручил игрокам молодежки и призерам Европейских игр 2019 в Минске государственные награды.
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Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го Августа!!! #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт
В своем прошлом бою Василий дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.
Следующий поединок Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла.