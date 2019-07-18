Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко

Новости спорта: Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко.

Зеленский сфотографировался с украинским бойцом возле тренировочного мешка.

Напомним, до этого президент провел встречу с футболистами команды Украины U-20, выигравшими молодежный чемпионат мира.

Также Зеленский вручил игрокам молодежки и призерам Европейских игр 2019 в Минске государственные награды.

В своем прошлом бою Василий дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.

Следующий поединок Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла.