Деревянченко может сразиться с Головкиным

Новости спорта: Однако, основным вариантом для GGG считается мексиканец Хайме Мунгуя.

После того, как мексиканец Сауль Альварес объявил о том, что отложил дату следующего боя, стало понятно, что его третий бой с Геннадием Головкиным не состоится в сентябре.

Теперь у Головкина осталось два варианта соперника на следующий бой.

Наиболее вероятным является встреча с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгией из Мексики. Инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что DAZN может провести бой казахстанца против Мунгии в честь Дня независимости Мексики 14 сентября вместо боя Канело.

В то же время известный эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль считает, что в сентябре Головкин може

"В связи с тем, что на следующей неделе ожидаются торги на бой "Канело" - Деревянченко, скорее всего, Альварес освободит пояс IBF, чтот провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко, являющимся обязательным соперником Альвареса по линии IBF. подведет Сергея к бою с Головкиным, который владел этим титулом и является следующим в списке претендентов на пояс", - написал Рафаэль.