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Бетербиев показал, как подписывал контракт на бой с Гвоздиком

Бетербиев показал, как подписывал контракт на бой с Гвоздиком
16:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Объединительный поединок между чемпионами мира состоится 18 октября в США.

Российский боксер Артур Бетербиев (14–0) подтвердил, что подписал контракт на бой с украинцем Александром Гвоздиком (17–0) .

Чемпионский поединок пройдет 18 октября в США. В нем будут разыграны два чемпионских пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.

Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой

 
 
 
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Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Бетербиев написал в соцсети Instagram: «У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США».

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