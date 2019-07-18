Бетербиев показал, как подписывал контракт на бой с Гвоздиком

Российский боксер Артур Бетербиев (14–0) подтвердил, что подписал контракт на бой с украинцем Александром Гвоздиком (17–0) .
Чемпионский поединок пройдет 18 октября в США. В нем будут разыграны два чемпионских пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой
Бетербиев написал в соцсети Instagram: «У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США».