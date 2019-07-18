Бетербиев показал, как подписывал контракт на бой с Гвоздиком

Новости спорта: Объединительный поединок между чемпионами мира состоится 18 октября в США.

Российский боксер Артур Бетербиев (14–0) подтвердил, что подписал контракт на бой с украинцем Александром Гвоздиком (17–0) .

Чемпионский поединок пройдет 18 октября в США. В нем будут разыграны два чемпионских пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.

Бетербиев написал в соцсети Instagram: «У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США».