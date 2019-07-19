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"Опасный соперник": Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с Гвоздиком

"Опасный соперник": Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с Гвоздиком
02:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Артур Бетербиев прокомментировал своего следующего соперника Александра Гвоздика.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев рад, что удалось договориться о поединке с обладателем титула WBC Александром Гвоздиком.

Россиянин назвал украинского чемпиона опасным соперником и прокомментировал подписание контракта с ним.

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке, - сказал Бетербиев. - Гвоздик - опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем", - цитирует Бетербиева ТАСС.

Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой

Поединок Гвоздик - Бетербиев запланирован на 18 октября в США.

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