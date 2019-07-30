Экс-чемпион мира сравнил Богачука с Головкиным

Новости спорта: Имя Сергея Богачука все громче звучит в мировом боксе.

Накануне Богачук в 15-м бою в карьере за три раунда разобрался с мексиканцем и сохранил 100-процентный показатель нокаутов в послужном списке.

Экс-чемпион мира в полулегком весе Кевин Келли считает, что у Богачука есть все, чтобы стать новым Геннадием Головкиным, который на протяжении долгих лет доминировал в среднем весе, пока в прошлом году не уступил Саулю Альваресу.

"Мы видим следующего Головкина — если не больше и не лучше. Мы видим на подходе очередную версию Головкина", - цитирует Келли sports.kz.

Сергей Богачук выступает на профи-ринге с февраля 2017 года. В 2019 году боксер из Винницы провел уже три боя.