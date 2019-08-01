Амир Хан стал жертвой мошенника

Новости спорта: Известный британский боксер Амир Хан не получил свой гонорар за бой против австралийца Билли Диба.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC стал жертвой своего бизнес партнера и промоутера Билла Досанджха. Об этом сообщает FightHype.

"Глава промоутерской компании Super Boxing League Досанджх не выплатил гонорар в размере 10 миллионов евро Амиру Хану. Также, от не выплат пострадал и оппонент Хана Билли Диб.

Все дело в том, что Досанджх организовывал поединок Хана и Диба, после которого перестал выходить на связь", - сообщает источник.

Ни боец, ни его команда происходящее никак не прокомментировали.