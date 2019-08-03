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Супертяж Бриггс показал плантацию каннабиса

Супертяж Бриггс показал плантацию каннабиса
22:33 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Шеннон Бриггс не смог удержаться от фото на плантации с каннабисом.

Американский супертяж Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) выложил забавное фото на своей Instagram-странице.

47-летний боксер побывал на ферме одной из компаний, специализирующейся на выращивании каннабиса, и сфотографировался на фоне плантаций.

 
 
 
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@originals_ca #CannonBis #LETSGOCHAMP #ChampOG #cannonKush #cannoncarts

Публикация от Shannon Briggs (@cannon_briggs)

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко потроллил Бриггса, выпрашивающего у него поединок.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шэннон «The Cannon» Бриггс (59-6-1, 52 КО) вызвал на ринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (33-1, 21 КO).

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Конопля, Бокс, Американский боксер, Каннабис, Шеннон Бриггс.
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