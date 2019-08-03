Супертяж Бриггс показал плантацию каннабиса

Новости спорта: Шеннон Бриггс не смог удержаться от фото на плантации с каннабисом.

Американский супертяж Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) выложил забавное фото на своей Instagram-странице.

47-летний боксер побывал на ферме одной из компаний, специализирующейся на выращивании каннабиса, и сфотографировался на фоне плантаций.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко потроллил Бриггса, выпрашивающего у него поединок.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шэннон «The Cannon» Бриггс (59-6-1, 52 КО) вызвал на ринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (33-1, 21 КO).