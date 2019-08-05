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Уайлдер планирует провести бой с Ковнацки

Уайлдер планирует провести бой с Ковнацки
13:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Этот может случиться после поединков с Ортисом, Фьюри и Руисом.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, после яркой победы Адама Ковнацки над Крисом Арреолой, заявил о желании выйти на ринг с польским спортсменом.

Произойти это может после запланированных боев против Луиса Ортиса, Тайсона Фьюри и объединительного поединка с Энди Руисом.

"Не знаю, как быстро я смогу нокаутировать Ковнацки, если встречусь с ним в будущем. Он наносит очень много ударов, поэтому при подготовке нужно будет это учитывать. Несмотря на это, Ковнацки уязвим. Как известно, у меня мощнейший одиночный удар, который может кардинально изменить ход поединка.

Мой бой с Ковнацки будет интересным событием для зрителей. Когда я решу все свои дела в супертяжелом весе, вы, вероятно, увидите мое противостояние с Адамом.

Этот бой будет невероятным благодаря моим фанатам и польским болельщикам. Когда я думаю о польских болельщиках, всегда вспоминаю поединок против Артура Шпильки, на который пришло огромное их количество. Они принесли с собой великолепную энергетику", – приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

Ранее стало известно, что Уайлдер и Фьюри подписали контракт на реванш, который должен состояться в феврале 2020 года.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Адам Ковнацки.
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