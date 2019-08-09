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Митрофанов и Яцкевич провели открытую тренировку в Киеве перед боем

Митрофанов и Яцкевич провели открытую тренировку в Киеве перед боем
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: К2ukraine

Новости спорта:Украинский боксер-средневес Дмитрий Митрофанов впервые встретился со своим будущим соперником опытным поляком Рафалом Яцкевичем.

Накануне боя, который состоится 10 августа в Киеве, боксеры провели традиционную дуэль взглядов и открытую тренировку. Об этом сообщает Xsport.

“Я не думаю о том, насколько быстро закончится бой. Пока я настраиваюсь на то, что бой пройдет всю дистанцию. Но, если получится завершить его быстрее, то я буду очень рад. Постараюсь хорошо боксировать. Главное - показать красивый бокс, открыться и продемонстрировать свои лучшие качества”, - поделился ожиданиями от предстоящего поединка Митрофанов.

Напомним, в субботу, 10 августа, в рамках вечера бокса VIP Boxing Party в Киеве состоится поединок в среднем весе между украинцем Дмитрием Митрофановым и опытным поляком Рафалом Яцкевичем.

29-летний уроженец Чернигова Дмитрий Митрофанов выступает в средней (до 72,6 кг) и второй средней (до 76,2 кг) весовых категориях. На профи-ринге боксер провел 6 поединков. Имеет 5 побед (3 - нокаутом) и 1 ничью.

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Бокс, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов, Рафало Яцкевич.
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