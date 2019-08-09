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Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте

Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
18:40 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16–0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе 12 октября.

Его соперником будет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам (36–5–1, 28 КО). Вечер бокса состоится на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Стало известно, что к этому бою Усик готовится под руководством Анатолия Николаевича Ломаченко, отца и тренера чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13–1, 10 КО).

 
 
 
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Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Фото одной из тренировок опубликовано на официальной странице Усика и Ломаченко в Instagram.

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Бокс, Новости бокса, Анатолий Ломаченко, Александр Усик.
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