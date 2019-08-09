Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте

Новости спорта:Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16–0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе 12 октября.

Его соперником будет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам (36–5–1, 28 КО). Вечер бокса состоится на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Стало известно, что к этому бою Усик готовится под руководством Анатолия Николаевича Ломаченко, отца и тренера чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13–1, 10 КО).

Фото одной из тренировок опубликовано на официальной странице Усика и Ломаченко в Instagram.