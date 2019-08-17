Как Ломаченко готовиться нокаутировать Кэмпбелла (Видео)

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) продолжает подготовку к бою против Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). Украинец находится в тренировочном лагере, где совмещает тренировки с отдыхом.