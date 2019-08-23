Джошуа - Руис: названа дата боя-реванша

Новости спорта:Поединок может состояться в декабре 2019 года.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, команда мексиканца приняла предложение о проведении второго боя 7 декабря в Эд-Диръии.

Сообщается, что в данный момент промоутер Джошуа Эдди Хирн оформляет все необходимые документы для проведения поединка. Сразу после этого Руис подпишет контракт на бой.

Также Руис получил права на трансляцию реванша в родной Мексике