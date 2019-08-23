Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:Россиянин Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд официально взвесились перед титульным боем.

Чемпион мира по версии WBO российский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем. Поединок состоится 24 августа в Челябинске.

Ярд показал на весах 78,9 кг, а Ковалёв — 79,2 кг. Допуск в полутяжёлой весовой категории — 79,35 кг, поэтому оба боксёра уложились в вес. Сразу после взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов, которая продлилась более полутора минут.

Поединок будут транслировать почти сто стран.

23 августа стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO на кону будет стоять еще и титул суперчемпиона Евразийского Боксёрского Парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.