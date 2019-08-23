Последний бой Сергея Ковалева (Видео)

Новости спорта:Накануне боя Ковалева и Энтони Ярда вспомним последний бой Сергея, который состоялся 2 февраля 2019 года.

Этой зимой Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО).

Учтя все ошибки первого боя с Альваресом, который он проиграл нокаутом, Ковалев отбоксировал весьма прагматично в матче-реванше, не рискуя, не гоняясь за нокаутом и зрелищностью.

Ковалев уверенно перебоксировал Альвареса, и все трое судей отдали ему победу со счетом 116:112, 116:112 и 120:108.

Ковалев - Альварес 2 февраля 2019 (Техас, США)

В свою очередь, Энтони Ярд последний бой провел 8 февраля. Британец является непобедимым в ринге после 24 боев.

Бой Ковалев - Ярд состоится в Челябинске 24 августа.