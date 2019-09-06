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Беринчик и Малиновский выйдут на ринг в октябре

Беринчик и Малиновский выйдут на ринг в октябре
14:12 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединки украинских боксеров пройдут на арене ТРЦ "Терминал" в Броварах.

31-летний украинский легковес Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) выйдет на ринг для защиты титула интернационального чемпиона по версии WBO 5 октября на арене ТРЦ Терминал.

В вечере бокса также примут участие Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Имена соперников пока неизвестны.

Титул WBO International Беринчик получил в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил в поединке с опытным японцем Нихито Аракава.

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Бой состоится в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

Трансляция главных поединков покажет  телеканал Интер.

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Денис Беринчик, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов, Мишико Беселия, Олег Малиновский.
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