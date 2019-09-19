Джервонта Дэвис назвал ориентировочную дату своего следующего боя

Новости спорта:Ранее американец поднялся в весовой категории и стал претендентом на бой с Ломаченко.

Американский боксер Джервонта Дэвис намекнул в социальных сетях, что проведет следующий бой в декабре.

На своей странице в Twitter побежденный американец (22-0, 21 KO) опубликовал запись с единственным словом «Декабрь».

В нынешнем году Джервонта провел два поединка: в феврале нокаутировал мексиканца Уго Руиса, а в июле — панамца Рикардо Нуньеса.

December — Gervonta Davis (@Gervontaa) 19 сентября 2019 г.

В начале сентября стало известно, что Дэвис поднялся в весовой категории и претендует на бой с чемпионом мира Василием Ломаченко. Осенью прошлого года он угрожал «сломать» украинца.