В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи

Новости спорта:Промоутер WBSS Калле Зауэрланд анонсировал очередной сезон Всемирной боксерской суперсерии.

Третий сезон серии запланирован на 2020 год. Планируется, что следующая Суперсерия пройдет в супертяжелом, среднем весе, втором наилегчайшем весе, а также в одном женском дивизионе. 8 боксеров определят победителя по системе плей-офф с выбыванием. Четвертьфиналы пройдут в феврале, полуфиналы – летом, а финал – в ноябре или декабре.

В качестве возможных участников Суперсерии рассматриваются Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, Агит Кабаел, а также победитель боя 26 октября Джозеф Паркер – Дерек Чисора.

В то же время не примут участия топ-бойцы Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Энди Руис и Энтони Джошуа. В первом сезоне трофей Мохаммеда Али выиграл украинец Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом в крузервейте.