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"Мы любим Деонтея": Showtime отказался от PPV-трансляции боя Уайлдер - Ортис

"Мы любим Деонтея": Showtime отказался от PPV-трансляции боя Уайлдер - Ортис
20:03 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут бой-реванш.

Директор спортивной редакции телеканала Showtime Стивен Эспиноса сообщил ESPN о том, что их компания отказалась от трансляции по системе платных трансляций (PPV) намеченного на 23 ноября матча-реванша между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. Теперь этот бой по системе PPV будет показан телеканалом Fox, который тоже является теле-партнером компании Эла Хэймона Premier Boxing Champions. Официальное объявление боя Уайлдер-Ортис должно состояться в эту субботу.

«У нас была возможность проведения ppv-трансляции, и мы это обсуждали, но в итоге этот контракт не имел смысла для нас, — сказал Эспиноса. — Несмотря на то, насколько сильно мы любим Деонтея Уайлдера, и нашу веру в то, что бой с Луисом Ортисом — это захватывающее зрелище, мы не собирались брать на себя несоразмерный, по нашему мнению, риск трансляции данного события. Между нами, PBC и Деонтеем нет никаких обид. Нам была предоставлена возможность транслировать этот бой, и мы решили от нее отказаться».

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Стоит отметить, что в последнее время многие большие шоу Premier Boxing Champions, например с участием чемпионов мира в полусреднем весе Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо, транслируются телеканалом Fox, в том числе и по системе платных трансляций.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис, Уайлдер - Ортис.
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