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Большой бой: Каллум Смит узнал дату и место следующего поединка

Большой бой: Каллум Смит узнал дату и место следующего поединка
16:12 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпион WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит 23 ноября проведет защиту своего титула в Ливерпуле против обязательного претендента и своего соотечественника Джона Райдера.

Предыдущий бой Смита в Ливерпуле состоялся в 2017 году, еще до завоевания им титула чемпиона мира. Смит давно заявлял о своем желании боксировать в Ливерпуле в большом бою на футбольном стадионе Энфилд, и ожидается, что в следующем году он может сделать это в объединительном поединке с еще одним чемпионом мира в этом весе из Британии Билли Джо Сондерсом.

"Не могу передать словами, как я рад защите своего титула чемпиона мира в Ливерпуле, — сказал Смит. — Я всегда мечтал, чтобы Ливерпуль стал местом для титульных поединков, и надеюсь, что это только первый из серии больших боев здесь. Я тренируюсь и хочу убедительно победить, так как впереди большой 2020 год".

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"Публика видит в Каллуме большого фаворита, но я так не считаю, — сказал Райдер. — Я считаю, что могу победить и именно это я намерен сделать. Я отправлюсь на родину чемпиона, чтобы победить и разрушить его мечты об Энфилде".

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Бокс, Новости бокса, Каллум Смит, Каллум Смит - Джон Райдер, Джон Райдер.
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