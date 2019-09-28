Большой бой: Каллум Смит узнал дату и место следующего поединка

Новости спорта:Чемпион WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит 23 ноября проведет защиту своего титула в Ливерпуле против обязательного претендента и своего соотечественника Джона Райдера.

Предыдущий бой Смита в Ливерпуле состоялся в 2017 году, еще до завоевания им титула чемпиона мира. Смит давно заявлял о своем желании боксировать в Ливерпуле в большом бою на футбольном стадионе Энфилд, и ожидается, что в следующем году он может сделать это в объединительном поединке с еще одним чемпионом мира в этом весе из Британии Билли Джо Сондерсом.

"Не могу передать словами, как я рад защите своего титула чемпиона мира в Ливерпуле, — сказал Смит. — Я всегда мечтал, чтобы Ливерпуль стал местом для титульных поединков, и надеюсь, что это только первый из серии больших боев здесь. Я тренируюсь и хочу убедительно победить, так как впереди большой 2020 год".

"Публика видит в Каллуме большого фаворита, но я так не считаю, — сказал Райдер. — Я считаю, что могу победить и именно это я намерен сделать. Я отправлюсь на родину чемпиона, чтобы победить и разрушить его мечты об Энфилде".