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Британская компания приобрела права на фильм о бое Кличко - Джошуа

Британская компания приобрела права на фильм о бое Кличко - Джошуа
16:43 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:О бое Владимир Кличко - Энтони Джошуа сняли документальный фильм.

Британская компания Power Entertainment приобрела права на документальный фильм BBC о вошедшем в историю бокса поединке Владимира Кличко на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 

Фильм "Джошуа против Кличко: возвращение на Уэмбли" повествует не только о самой схватке боксеров. В нем показывают уникальные кадры закулисья боя, а также рассказывается о чувствах бойцов, которые они пережили в тот вечер на Уэмбли.

Вице-президент компании Power Entertainment Стив Терни назвал Кличко и Джошуа глобальными символами, а также примерами для подражания. Кроме того, Терни отметил, что мотивирующая картина "Джошуа против Кличко: возвращение на Уэмбли" заслуживает внимание огромной аудитории.

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29 апреля 2017 года опытный претендент Владимир Кличко сошелся в поединке с более молодым чемпионом мира Энтони Джошуа. На кону поединка стояли три чемпионских титула в хэвивейте: IBF, WBA Super и IBO. 41-летний украинец сумел дать конкурентный бой 27-летнему чемпиону, поднявшись с нокдауна уже в 5-м раунде. В следующем раунде Владимир отправил Энтони на настил ринга. Лишь в 11-м раунде AJ мощнейшим апперкотом потряс Доктора Стального Молота и после серии тяжелых попаданий рефери остановил поединок в пользу британца.

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Кличко-Джошуа.
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