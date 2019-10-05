Промоутер Головкина нахваливает Деревянченко перед чемпионским боем

Новости спорта:Том Леффлер расхвалил Сергея Деревянченко накануне титульного боя c Геннадием Головкиным.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился ожиданиями от боя своего клиента с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Геннадий не должен недооценивать Деревянченко. У Сергея была отличная любительская карьера и сильное выступление в бою с Джейкобсом. Много людей считают, что Деревянченко победил в том поединке.

Но он не боится и излучает уверенность. Деревянченко ждет этого поединка, это было видно по его пресс-конференции. Однако Головкин также спокоен. Он тоже хотел получить так вызов, как Деревянченко, чтобы вернуть несколько своих титулов назад. Я ожидаю невероятной встречи", - приводит слова Леффлера Boxing News 24.

Напомним, что бой за титулы IBF и IBO в среднем весе пройдет в ночь с 5-го на 6-е октября.