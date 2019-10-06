Скачать
Воскресенье, 06.10.2019

Мадримов отправил Барреру в нокаут (Видео)

24-летний узбекский боксер Исраил Мадримов 5 октября в Нью-Йорке, в бою предваряющем главное событием вечера — титульный бой в среднем весе Головкин-Деревянченко — победил техническим нокаутом в пятом раунде мексиканца Алехандро Барреру и защитил свой титул WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Мадримов отправил соперника в нокдаун в первом раунде и затем наращивал давление, пока в пятом раунде рефери не остановил поединок. После боя Мадримов заявил, что готов боксировать за титул чемпиона мира.
allboxing.ru
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

IBF, Бокс, Видео, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко, Исраил Мадримов - Алехандро Баррера, Исраил Мадримов, Алехандро Баррера.
10:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь