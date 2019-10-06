Мадримов отправил Барреру в нокаут (Видео)

24-летний узбекский боксер Исраил Мадримов 5 октября в Нью-Йорке, в бою предваряющем главное событием вечера — титульный бой в среднем весе Головкин-Деревянченко — победил техническим нокаутом в пятом раунде мексиканца Алехандро Барреру и защитил свой титул WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Мадримов отправил соперника в нокдаун в первом раунде и затем наращивал давление, пока в пятом раунде рефери не остановил поединок. После боя Мадримов заявил, что готов боксировать за титул чемпиона мира.