Менеджер Деревянченко: Сергей заслужил на реванш в бою с Головкиным

Новости спорта:Менеджер Деревянченко Кит Конноли верит, что реванш состоится.

Украинский боксер Сергей Деревянченко в конкурентном поединке уступил Геннадию Головкину, однако в команде рассчитывают на возможность реванша.

«Должен состояться второй бой. Сергей заслужил свое право на реванш. У Головкина нет другого боя, кроме поединка с Альваресом, который фаны хотели бы увидеть так, как реванш».

«Деревянченко доказал, что входит в число топ-боксеров среднего веса», - уверен Кит Коннолли, один из менеджеров украинского боксера.

Головкин пока не прокомментировал возможность реванша, а болельщики ждут его третьего боя с Саулем Альваресом.