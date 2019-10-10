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Промоутер назвал имя следующего соперника Головкина

Промоутер назвал имя следующего соперника Головкина
17:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Японец Риото Мурата может стать следующим соперником Геннадий Головкина.

Головкин на прошлой неделе в тяжелом бою единогласным решением судей прошел украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и вернул себе статус чемпиона мира.

Промоутер Головкина Том Леффлер в интервью порталу Fighthub сообщил, что следующим соперником ветерана может стать «регулярный» чемпион WBA Риото Мурата (15-2, 12 КО).

"Геннадий - двукратный чемпион мира в среднем весе. Теперь он попытается продлить свою серию времен первого чемпионства. Тогда он провел 12 успешных защит подряд. Посмотрим, как далеко он сможет зайти во второй попытке.

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У Головкина будут большие бои, отличные противостояния. Мы ведем переговоры о поединке против Риоты Мураты в Японии. Это будет крупное международное событие", - сказал Леффлер.

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Геннадий Головкин, Том Леффлер, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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