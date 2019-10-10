Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Бывший соперник Спенса: Я молюсь за его жизнь

Бывший соперник Спенса: Я молюсь за его жизнь
19:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шон Портер очень переживает за нынешнее состояние Эррола Спенса.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал новость о серьёзной аварии с участием непобеждённого боксёра Эррола Спенса, действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF.

«Мой отец всегда говорил мне, что бокс — часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью.

У него есть ещё много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел», — написал в своём твиттер-аккаунте Шон Портер.

Эррол Спенс попал в аварию

Напомним, Спенс попал в тяжёлую аварию на своей «Феррари» — машина несколько раз перевернулась. Спортсмен не был пристёгнут ремнём безопасности, и в момент аварии его выбросило из автомобиля. Он находится в реанимации, медики ожидают, что он выживет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости спорта, Новости бокса, Шон Портер, Эррол Спенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
03 Гвардиола назвал игрока, которого не продаст и за €500 млн
04 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
05 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь