Сиренко нокаутировал соперника в первом раунде (Видео)

Новости спорта:Украинец без проблем победил итальянского оппонента.

Вчера, 11 октября. в немецком Карлсруэ состоялся вечер бокса.

В одном из боев встречались украинец Владислав Сиренко, соперником которого был 37-летний итальянец Иван Ди Берардино.

Фаворитом встречи был именно украинец, это он и стал доказывать с первых секунд боя.

В начале боксеры пошли в открытый бой, затем украинцу удалось провести серию мощных ударов в голову, после которых итальянец не смог удержатся на ногах.

Для 24-летнего киевлянина это был 12-й бой на профессиональном уровне, все их них он завершил победой, в том числе 11 нокаутом. Это победа сделала Сиренка чемпионом ЕВР в супертяжелом весе.