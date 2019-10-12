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Сиренко нокаутировал соперника в первом раунде (Видео)

Сиренко нокаутировал соперника в первом раунде (Видео)
08:12 Сегодня Телеграф Айспорт

Новости спорта:Украинец без проблем победил итальянского оппонента.

Вчера, 11 октября. в немецком Карлсруэ состоялся вечер бокса.

В одном из боев встречались украинец Владислав Сиренко, соперником которого был 37-летний итальянец Иван Ди Берардино. 

Фаворитом встречи был именно украинец, это он и стал доказывать с первых секунд боя.

В начале боксеры пошли в открытый бой, затем украинцу удалось провести серию мощных ударов в голову, после которых итальянец не смог удержатся на ногах. 

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Для 24-летнего киевлянина это был 12-й бой на профессиональном уровне, все их них он завершил победой, в том числе 11 нокаутом. Это победа сделала Сиренка чемпионом ЕВР в супертяжелом весе.

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Новости спорта, Новости бокса, Украинский бокс, Владислав Сиренко.
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