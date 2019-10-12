"Есть интрига": Бивол не стал делать прогноз на бой Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта:Дмитрий Бивол прокомментировал ближайший объединительный бой полутяжей Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

"Я не берусь даже предполагать, как пройдет бой. Конечно же, я предполагаю, что Гвоздик захочет держать Бетербиева на дистанции. Артур будет пытаться к нему подойти, после уклона пробить правой, зацепиться дальше. Ну а Гвоздик будет держать дистанцию. Сможет ли Гвоздик удержать Бетербиева или встретить его где-то? Или сможет ли Бетербиев достать его? Это и есть интрига", – сказал Бивол.

Напомним, что Гвоздик и Бетербиев встретятся 18 октября в Филадельфии.