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"Есть интрига": Бивол не стал делать прогноз на бой Гвоздик - Бетербиев

"Есть интрига": Бивол не стал делать прогноз на бой Гвоздик - Бетербиев
13:55 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дмитрий Бивол прокомментировал ближайший объединительный бой полутяжей Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

"Я не берусь даже предполагать, как пройдет бой. Конечно же, я предполагаю, что Гвоздик захочет держать Бетербиева на дистанции. Артур будет пытаться к нему подойти, после уклона пробить правой, зацепиться дальше. Ну а Гвоздик будет держать дистанцию. Сможет ли Гвоздик удержать Бетербиева или встретить его где-то? Или сможет ли Бетербиев достать его? Это и есть интрига", – сказал Бивол.

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Напомним, что Гвоздик и Бетербиев встретятся 18 октября в Филадельфии.

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