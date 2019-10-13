Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик - Уизерспун: статистика ударов в бою (Фото)
Усик - Уизерспун: статистика ударов в бою (Фото)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

Усик после первого боя в хэвивейте вошел в топ-5 супертяжей мира

Усик после первого боя в хэвивейте вошел в топ-5 супертяжей мира
10:32 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик занял четвертое место в обновленном рейтинге Вoxrec.

Александр Усик, дебютировавший в воскресенье утром в супертяжелом весе досрочной победой над Чаззом Уизерспуном, занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов дивизионов авторитетного специализированного портала Вoxrec.

Украинец уступает только действующему чемпиону по версиям WBA/WBO/IBF Энди Руизу, обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру, а также Энтони Джошуа, долгое время удерживавшему три чемпионских пояса.

"Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном

Напомним, что в поединке с Уизерспуна Усик заставил угол американца отказаться от продолжения боя после седьмого раунда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Последний бой Александра Усика (Видео)
04 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь