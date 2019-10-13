Усик после первого боя в хэвивейте вошел в топ-5 супертяжей мира

Новости спорта:Александр Усик занял четвертое место в обновленном рейтинге Вoxrec.

Александр Усик, дебютировавший в воскресенье утром в супертяжелом весе досрочной победой над Чаззом Уизерспуном, занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов дивизионов авторитетного специализированного портала Вoxrec.

Украинец уступает только действующему чемпиону по версиям WBA/WBO/IBF Энди Руизу, обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру, а также Энтони Джошуа, долгое время удерживавшему три чемпионских пояса.

Напомним, что в поединке с Уизерспуна Усик заставил угол американца отказаться от продолжения боя после седьмого раунда.