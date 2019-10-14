Назван следующий соперник Головкина

Новости спорта:Поединок может состояться же в феврале следующего года.

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн сообщил, когда и с кем его клиент проведет следующий бой.

"Это правда, что мы рассматриваем бой с Камилем Шереметой, хотя пока рано говорить что-то наверняка. Наша команда рассматривает дату 29 февраля. Поединок должен состояться в Чикаго, у нас уже предварительно забронирована арена на эту дату.

У Головкина отличная репутация в Чикаго среди фанатов. Если Головкин согласится на бой против Камила Шереметы, то есть смысл делать этот бой имено там. Почему? В Чикаго огромная польская диаспора. Но хочу сразу же отметить, что это пока что не окончательно принятое решение", - приводит слова Хирна Boxing News24.

В своем последнем бою Головкин 5 октября единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.