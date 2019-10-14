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Понедельник, 14.10.2019
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Назван следующий соперник Головкина

Назван следующий соперник Головкина
14:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Поединок может состояться же в феврале следующего года.

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн сообщил, когда и с кем его клиент проведет следующий бой.

"Это правда, что мы рассматриваем бой с Камилем Шереметой, хотя пока рано говорить что-то наверняка. Наша команда рассматривает дату 29 февраля. Поединок должен состояться в Чикаго, у нас уже предварительно забронирована арена на эту дату.

У Головкина отличная репутация в Чикаго среди фанатов. Если Головкин согласится на бой против Камила Шереметы, то есть смысл делать этот бой имено там. Почему? В Чикаго огромная польская диаспора. Но хочу сразу же отметить, что это пока что не окончательно принятое решение", - приводит слова Хирна Boxing News24.

Канело: Деревянченко явно победил в бою с Головкиным

В своем последнем бою Головкин 5 октября единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Эдди Хирн.
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