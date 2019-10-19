Гвоздик отправился в больницу после боя с Бетербиевым

Новости спорта:Александр Гвоздик отправился на обследование.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик после поражения от Артура Бетербиева отправился в больницу. Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль в своем Twitter.

По словам Рафаэля, украинец уехал в больницу на карете скорой помощи с профилактической целью.

"Когда мы покидали арену, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Он отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал журналист.

Отметим, что на карточках судей Гвоздик побеждал к моменту остановки боя.

Смотри также полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.