Гвоздика сегодня выпишут из больницы

Новости спорта:Стали известны подробности здоровья украинского боксера.

Украинского боксера Александра Гвоздика (17-1,14 КО) сегодня выпишут из больницы после поражения от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

«Привели его вчера в госпиталь, так как у него еще болела голова от пропущенных ударов. Сделали снимки, через шесть часов повторили процедуру.

Александру предложили остаться в больнице еще на сутки», — приводит слова тренера боксера Тедди Атлас ESPN.

«Боксер останется на некоторое время у меня дома в Нью-Йорке. Сегодня его выпишут из госпиталя, с ним все в порядке».