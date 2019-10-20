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Гвоздика сегодня выпишут из больницы

Гвоздика сегодня выпишут из больницы
13:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Стали известны подробности здоровья украинского боксера.

Украинского боксера Александра Гвоздика (17-1,14 КО) сегодня выпишут из больницы после поражения от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

«Привели его вчера в госпиталь, так как у него еще болела голова от пропущенных ударов. Сделали снимки, через шесть часов повторили процедуру.

Александру предложили остаться в больнице еще на сутки», — приводит слова тренера боксера Тедди Атлас ESPN.

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«Боксер останется на некоторое время у меня дома в Нью-Йорке. Сегодня его выпишут из госпиталя, с ним все в порядке».

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Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас, Артур Бетербиев.
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