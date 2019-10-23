Легенды бокса Бернард Хопкинс и Рой Джонс проведут третий бой (Видео)

Легендарные американские боксеры Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 KO) начали раскручивать свой бой через соцсетих.
"Инопланетянин" обратился к Джонсу с предложением сразиться в третий раз, решив, таким образом, кто из них сильнейший боксер. Хопкинс предложил провести поединок в России, Китае или в Европе.
Рой Джонс ответил Хопкинсу, что готов провести с ним бой в любом месте в любое время. Кроме того, Младший попросил уточнить Бернарда, в каком весе пройдет схватка, ведь он намного больше своего оппонента.
Оба видеообращения доступны на странице Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.
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Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса! Вы готовы увидеть этот бой, продолжение двух встреч легендарных соперников - в первом бою победил Джонс, во втором Хопкинс. Кто выиграет в третьем, решающем поединке? Мы готовы взять организацию на себя и провести этот поединок в Москве! Бокс за сильную Россию! #боксобъединяет
Сообщается, что поединок двух легенд бокса может состоятся в 2020 году, а вероятным местом его проведения станет Россия.
Напомним, Хопкинс и Джонс на профи-ринге встречались дважды. В 2010 году Бернард добыл победу единогласным решением судей. А в далеком 1993 году также решением судей триумфовал Рой.