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Легенды бокса Бернард Хопкинс и Рой Джонс проведут третий бой (Видео)

Легенды бокса Бернард Хопкинс и Рой Джонс проведут третий бой (Видео)
18:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса.

Легендарные американские боксеры Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 KO) начали раскручивать свой бой через соцсетих. 

"Инопланетянин" обратился к Джонсу с предложением сразиться в третий раз, решив, таким образом, кто из них сильнейший боксер. Хопкинс предложил провести поединок в России, Китае или в Европе.

Рой Джонс ответил Хопкинсу, что готов провести с ним бой в любом месте в любое время. Кроме того, Младший попросил уточнить Бернарда, в каком весе пройдет схватка, ведь он намного больше своего оппонента.

Оба видеообращения доступны на странице Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Бернард Хопкинс будет введен в Зал славы мирового бокса

Сообщается, что поединок двух легенд бокса может состоятся в 2020 году, а вероятным местом его проведения станет Россия.

Напомним, Хопкинс и Джонс на профи-ринге встречались дважды. В 2010 году Бернард добыл победу единогласным решением судей. А в далеком 1993 году также решением судей триумфовал Рой.

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Бокс, Бернард Хопкинс, Новости бокса, Рой Джонс-младший.
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