Легенды бокса Бернард Хопкинс и Рой Джонс проведут третий бой (Видео)

Новости спорта:Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса.

Легендарные американские боксеры Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 KO) начали раскручивать свой бой через соцсетих.

"Инопланетянин" обратился к Джонсу с предложением сразиться в третий раз, решив, таким образом, кто из них сильнейший боксер. Хопкинс предложил провести поединок в России, Китае или в Европе.

Рой Джонс ответил Хопкинсу, что готов провести с ним бой в любом месте в любое время. Кроме того, Младший попросил уточнить Бернарда, в каком весе пройдет схватка, ведь он намного больше своего оппонента.

Оба видеообращения доступны на странице Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Сообщается, что поединок двух легенд бокса может состоятся в 2020 году, а вероятным местом его проведения станет Россия.

Напомним, Хопкинс и Джонс на профи-ринге встречались дважды. В 2010 году Бернард добыл победу единогласным решением судей. А в далеком 1993 году также решением судей триумфовал Рой.