Промоутер: Фаны в Великобритании будут рады видеть бой Усика

Новости спорта:Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе поединком против Чазза Уизерспуна, а следующим его соперником может стать победитель боя Энди Руис - Энтони Джошуа.

Впрочем, не исключено, что будет организован бой с тем же Дереком Чисорой.

"Все зависит от того, чего хочет Усик. Если он готов драться с победителем боя Чисора - Прайс, то этот поединок будет популярным в Великобритании".

"Фаны здесь будут рады снова видеть Усика, тем более в супертяжелом весе", - считает промоутер Эдди Хирн.