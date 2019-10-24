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Четверг, 24.10.2019
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Промоутер: Фаны в Великобритании будут рады видеть бой Усика

Промоутер: Фаны в Великобритании будут рады видеть бой Усика
11:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе поединком против Чазза Уизерспуна, а следующим его соперником может стать победитель боя Энди Руис - Энтони Джошуа.

Впрочем, не исключено, что будет организован бой с тем же Дереком Чисорой.

"Все зависит от того, чего хочет Усик. Если он готов драться с победителем боя Чисора - Прайс, то этот поединок будет популярным в Великобритании".

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"Фаны здесь будут рады снова видеть Усика, тем более в супертяжелом весе", - считает промоутер Эдди Хирн.

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