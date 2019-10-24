WBC одобрил проведение реванша Уайлдер - Фьюри

Новости спорта:Реванш Уайлдер - Фьюри все ближе.

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем заседании одобрил проведение боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри в 2020 году.

Поясом WBC в супертяжелом весе владеет Уайлдер, и если американец в ближайшем поединке справится с Луисом Ортисом, то следующим может быть повторный бой с Фьюри.

Первый поединок завершился вничью, а британец говорил, что второй бой должен пройти в феврале.

При этом Фьюри в своем последнем к этому моменту поединке получил рассечение, и ранее сообщалось, что ему может понадобится много времени на восстановление.