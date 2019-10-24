Фредди Роуч: Альварес убьет Ковалева

Новости спорта:Именитый в мире бокса тренер Фредди Роуч поделился своим мнением о бое Сауля Альвареса против Сергея Ковалева.

Известный тренер Фредди Роуч считает, что в поединке Сергей Ковалев - Сауль Альварес победу одержит мексиканец. Несмотря на то, что это его первый бой в полутяжелом весе, тренер уверен, что он будет сильнее в этом дивизионе, чем россиянин.

Кроме того, Роуч считает, что Альваресу следует остаться в этом весе и не возвращаться в средний.

"Альварес убьет Ковалева. Ему вообще надо оставаться в полутяжелом весе и не возвращаться в свой прошлый дивизион. Когда боксеры поднимаются в весе, а потом пытаются вернуться в свой старый дивизион, это всегда заканчивается провалом. Если ты поднялся в весе, то там и оставайся.

Я считаю, что в этом дивизионе Альварес станет только лучше. Он устал гонять вес. Он может быть гораздо сильнее", - цитирует Роуча Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что Альварес провел открытую тренировку.