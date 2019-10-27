Грядет объединение поясов: Стивенсон бросил вызов Уоррингтону

Новости спорта:Боксеры могут объединить свои пояса.

Американский боксер Шакур Стивенсон после победы над Джоэтом Гонсалесом бросил вызов чемпион мира по версии IBF в полулегком весе Джошу Уоррингтону.

"Хотел бы поблагодарить и выразить свое уважение Джоэту Гонсалесу. Этот парень действительно великолепен. Против него ничего не имел и не имею.

Джош Уоррингтон, ты - следующий! Мы оба чемпиона и я предлагаю тебе объединить наши пояса и сразиться", - сказал Стивенсон в интервью Boxingnews24.

Стоит отметить, что Джош Уоррингтон две недели назад в своем поединке за два раунда победил обязательного претендента Софьяна Такшута из Франции.