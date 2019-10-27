Хэй хочет устроить бой Усик - Чисора

Новости спорта:Дэвид Хэй может организовать бой Александр Усик - Дерек Чисора.

Вчера, 26 октября, в Лондоне на Арене O2 состоялся грандиозные вечер профессионального бокса, в котором разыграли трофей Мохаммеда Али в первом полусреднем весе. Кроме того, Дерек Чисора и Дэвид Прайс сразились за вакантный пояс WBO Inter-Continental в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй прокомментировал ближайшее будущее своего подопечного. Хэй считает, что завоевав второстепенный пояс WBO Чисора фактически застолбил за собой место следующего соперника Александра Усика, который является претендентом на основной пояс организации. По словам британца, "у этой встречи определенно есть смысл".

Напомним, ранее Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна. Этот успех вывел украинца на чемпионский бой против победителя реванша Джошуа - Руис. Однако, по словам промоутера Эдди Хирна, Усику стоит подождать и для начала "расправиться" с Чисорой. Сам украинец настаивает на чемпионском бою.