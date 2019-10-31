Фильм "Папаченко" получил престижную награду на миланском фестивале

Фильм Сергея Долбилова Папаченко о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино FICTS.
Биографическую киноленту Сергея Долбилова высоко оценили как жюри, так и зрители. Украинский продукт отметили почетным призом.
"Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награждён почётным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино", - говорится в сообщении LomusOfficial в Instagram.
Напомним, что Василий Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом WBC.