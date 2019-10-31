Фильм "Папаченко" получил престижную награду на миланском фестивале

Новости спорта:Фильм Сергея Долбилова Папаченко о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино.

Фильм Сергея Долбилова Папаченко о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино FICTS.

Биографическую киноленту Сергея Долбилова высоко оценили как жюри, так и зрители. Украинский продукт отметили почетным призом.

"Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награждён почётным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино", - говорится в сообщении LomusOfficial в Instagram.

Напомним, что Василий Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом WBC.