Скачать
Четверг, 31.10.2019
Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)
Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)
Звезда НБА сломал руку после ужасного падения во время матча (Видео)
Звезда НБА сломал руку после ужасного падения во время матча (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)

Фильм "Папаченко" получил престижную награду на миланском фестивале

Фильм "Папаченко" получил престижную награду на миланском фестивале
12:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Фильм Сергея Долбилова Папаченко о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино.

Фильм Сергея Долбилова Папаченко о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино FICTS.

Биографическую киноленту Сергея Долбилова высоко оценили как жюри, так и зрители. Украинский продукт отметили почетным призом.

"Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награждён почётным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино", - говорится в сообщении LomusOfficial в Instagram.

Спарринг-партнер Усика оценил перспективы украинца в хэвивейте

Напомним, что Василий Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
02 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
03 Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
04 Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
05 Динамо 2:1 Шахтер: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь