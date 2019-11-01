Тони Харрисон - Джермелл Чарло 2: когда состоится бой

Новости спорта:Тони Харрисон и Джермелл Чарло проведут реванш в декабре.

Матч-реванш между чемпионом WBC в первом среднем весе Тони Харрисоном и бывшим обладателем этого титула Джермеллом Чарло может состояться 21 декабря, сообщает The Athletic со ссылкой на источники. Напомним, что Харрисон победил считавшегося фаворитом Чарло в декабре прошлого года, и матч-реванш уже был назначен на июнь этого года, но Харрисон получил травму ноги.

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