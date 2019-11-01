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Тони Харрисон - Джермелл Чарло 2: когда состоится бой

Тони Харрисон - Джермелл Чарло 2: когда состоится бой
10:35 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тони Харрисон и Джермелл Чарло проведут реванш в декабре.

Матч-реванш между чемпионом WBC в первом среднем весе Тони Харрисоном и бывшим обладателем этого титула Джермеллом Чарло может состояться 21 декабря, сообщает The Athletic со ссылкой на источники. Напомним, что Харрисон победил считавшегося фаворитом Чарло в декабре прошлого года, и матч-реванш уже был назначен на июнь этого года, но Харрисон получил травму ноги.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри еще раз подтвердил свои намерения попробовать силы в ММА.

Кроме того, стала известна дата реванша Джефф Хорн - Майкл Зерафа.

 

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Бокс, Новости бокса, Тони Харрисон, Джермелл Чарло, Тони Харрисон - Джермелл Чарло.
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